Würzburg

04:00 Uhr

"Wir sind immer noch ein Handwerksbetrieb": Sind Brötchen per App und Automat wirklich eine Lösung für Würzburger Bäckereien?

Plus Auch Bäckereien in Würzburg kämpfen zunehmend mit Personalmangel. Grund dafür ist der immer größer werdende Ruf nach langen Öffnungszeiten. Was kann man dagegen tun?

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Die Brötchen verkaufen sich nicht von selbst – zumindest noch nicht. Wenn es nach Christian Englert, Geschäftsführer der Familienbäckerei Brandstetter geht, dann bleibt es auch dabei. Dennoch steht er, wie viele andere aus seiner Branche vor einem Problem: Fachkräftemangel. Neue Lösungen und Wege müssen her. Doch die Tradition und hohe Handwerkskunst sollen darunter nicht leiden. Kann das klappen?

Englert wird in den kommenden Jahren Lösungen finden müssen, denn fest steht: "Es ist schwer geworden, Personal zu finden – sehr schwer", erklärt der gelernte Bäcker und Konditormeister. Im Sommer sei der Personalmangel besonders schwerwiegend gewesen. Urlaubszeit, Krankheitsstand und Kündigungen sorgten dafür, dass Englert die Öffnungszeiten einiger Filialen anpassen und einzelne Läden früher schließen musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen