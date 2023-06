Würzburg

17:00 Uhr

"Wir streiken für jeden Kunden, der uns braucht" – Warum in Würzburg am 14. Juni die Apotheken geschlossen bleiben

Am Mittwoch, 14. Juni, bleiben auch in Würzburg fast alle Apotheken geschlossen – aus Protest. Eine davon ist die Grombühl-Apotheke von Stefan Körner. Er und seine Mitarbeiterin Sophia La Rosa haben genug von Bürokratie und Lieferengpässen.

Von Gina Thiel

Stefan Körner reicht es! Er ist Inhaber der Grombühl-Apotheke in Würzburg und lässt seine Türen am 14. Juni verschlossen – aus Protest. Wie ihm geht es vielen seiner Kolleginnen und Kollegen. Sie wissen sich nicht anders zu helfen, als in den Streik zu treten. Die Gründe: Zu viel Bürokratie, zu wenig Geld und Lieferengpässe. Doch das ist nur eine oberflächliche Betrachtung.

"Wir sind am Ende. Wir haben in 24 Jahren nie gestreikt, aber es geht einfach nicht mehr", erklärt Körner. Der Vorwurf, es gehe den Apothekern nur darum, mehr Geld zu verdienen, sei nur ein kleiner Teil der Wahrheit. In Wirklichkeit gehe es vor allem um den enormen bürokratischen Aufwand, den er und seine 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich leisten.

