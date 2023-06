Schweinfurt

17:00 Uhr

"Wir werden nicht gehört": Was Apotheker fordern und wie die Notversorgung am Protesttag in Schweinfurt läuft

Ein Großteil der Schweinfurter Apotheken will sich an einem bundesweiten Protesttag beteiligen. Laut Franz Bossle, Sprecher des Bayerischen Apothekerverbandes, haben auch sie mit der hohen Belastung zu kämpfen.

Plus Die meisten Schweinfurter Apotheken bleiben am bundesweiten Protesttag am 14. Juni geschlossen. Was die Gründe sind und wo es im Notfall Medikamente gibt.

Von Désirée Schneider Artikel anhören Shape

Lieferengpässe bei Medikamenten, Personalnot und immer höhere bürokratische Anforderungen – auch nach Corona bleibt die Belastung der Apotheken bundesweit auf hohem Niveau. Ausreichend vergütet werde der Mehraufwand aber nicht, die Probleme der Apotheken würden in Gesetzesvorhaben der Bundesregierung nicht ausreichend berücksichtigt, kritisiert die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) und hat die Apotheken nun zu einem Protesttag aufgerufen.

Am Mittwoch, 14. Juni, sollen bundesweit nahezu alle Apotheken geschlossen bleiben. Auch in Stadt und Landkreis Schweinfurt werde ein Großteil der Apotheken ihren Dienst am Protesttag einstellen; die Bereitschaft, sich dem Protest anzuschließen, sei hoch, sagt Franz Bossle, Sprecher des Bayerischen Apothekerverbandes für die Stadt Schweinfurt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen