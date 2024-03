Sennfeld

14:51 Uhr

Wirbel um Flugblätter in Sennfeld: Das sagt Bürgermeister Oliver Schulze zu den Vorwürfen

Sennfelds Bürgermeister Oliver Schulze nahm in der jüngsten Gemeinderatssitzung Stellung zu Vorwürfen in Flugblättern, die in seiner Gemeinde verteilt werden.

Plus Ein Unternehmer ist mit der Ablehnung des Bauantrags seiner Eltern durch den Gemeinderat nicht einverstanden. In Hauswurfsendungen greift er die Verwaltung an.

Von Silvia Eidel

Einigen Wirbel haben in Sennfeld die Hauswurfsendungen des Unternehmers Peter Ebner mit dem Titel "Sennfelder Nachrichten" verursacht. Das zweite Flugblatt, das er in seinem Wohnort und jetzt auch in den Nachbargemeinden unter seinem Namen verteilte, greift erneut die Gemeindeverwaltung wegen eines abgelehnten Bauantrags an. Nun verwahrte sich Bürgermeister Oliver Schulze in der Gemeinderatssitzung energisch gegen das Papier.

Unter dem Punkt Verschiedenes verlas Schulze in ruhigem Ton seine Stellungnahme. Voraus schickte er, dass er nach dem ersten Flugblatt versucht habe, ein klärendes Gespräch mit Ebner zu führen, was dieser abgelehnt habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .