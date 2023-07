Ansbach

Wirbel um Raubkatze bei Berlin: So etwas könnte in Franken auch passieren, sagt ein Experte

Im Raubtier- und Exotenasyl in Ansbach sind unter anderem Tiger untergebracht. Bundesweit bekommt der Verein wegen seiner Auffangstation Anfragen.

Plus Bei Berlin wurde fieberhaft nach einem Raubtier gesucht, bundesweit gab es Aufregung. Was der Vorsitzende vom Raubtierasyl im fränkischen Ansbach sagt.

Von Jürgen Haug-Peichl

Seit der Nacht zum Donnerstag suchten Polizei und Spezialkräfte im Süden von Berlin nach einer vermeintlichen Raubkatze. Ob es sich in der Tat um ein gefährliches Tier handelt, war bis Freitagmittag unklar. Dann kam die Nachricht: Es war wohl ein Wildschwein. Doch der Fall schlägt nach wie vor bundesweit Wellen und wirft die Frage auf: Wäre so etwas auch in Franken möglich?

Durchaus, sagte Vorsitzender Gerd Schuster vom Verein Raubtier- und Exotenasyl im mittelfränkischen Ansbach am Freitag. Er sieht das Problem darin, dass es illegale Haltung zum Beispiel von Großkatzen "öfter mal" gebe. Ob diese Tiere immer artgerecht und sicher untergebracht sind, sei zu bezweifeln, sagt Schuster auf Anfrage.

