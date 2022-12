Wirbel um Selfie von Andreas Scheuer: Gilt für den Ex-Verkehrsminister die Maskenpflicht im Fernverkehr nicht mehr?

Noch müssen alle in den ICE-Zügen der Bahn Maske tragen. Alle? Der frühere CSU-Minister Andreas Scheuer zeigt auf einer Heimfahrt, was er von der Regel zu halten scheint.

Im Flugverkehr abgeschafft, im bayerischen ÖPNV ebenso – im Fernverkehr der Bahn gilt sie allerdings noch bis April: die gesetzliche Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Einer, der davon wenig zu halten scheint, ist der Passauer CSU-Politiker Andreas Scheuer, einst Bundesverkehrsminister.

In einem ICE, erkennbar in der 1. Klasse, fotografierte er am Wochenende sich und seine Ehefrau Julia Reuss als Selfie für seine Facebook-Seite: beide ohne Maske, "Driving home for Christmas...", schrieb Scheuer, und "Wenn deine Sitznachbarin auf einer mehrstündigen Zugfahrt kurz vor dem 4. Advent der FAZ mehr Aufmerksamkeit schenkt…"

Das Posting sorgt für Schmunzeln, aber auch für gehörige Aufregung im Netz: Müssen sich Abgeordnete nicht an geltende Corona-Regeln halten? "Super. Dann brauche ich ab sofort bei meinen Fahrten im ICE keine Maske mehr tragen", kommentiert ein User süffisant unter dem Bild. Von Scheuer selbst war auf Anfrage dieser Redaktion keine Aussage zu dem Bild zu erhalten.

Paul Lehrieder: Vielleicht hat Scheuer "gerade gegessen"

Anders tickt da der Würzburger Bundestagsabgeordnete Paul Lehrieder (CSU): Er postet ebenfalls regelmäßig Bilder von seinen vielen Zugfahrten zwischen Berlin und Unterfranken auf Facebook. Korrekt trägt er dabei stets eine FFP2-Maske.

Was er von Scheuers Oben-Ohne-Auftritt hält? Lehrieder will den Fraktionskollegen nicht öffentlich tadeln, er kenne "die Umstände des Fotos" nicht: "Vielleicht hat er gerade gegessen", überlegt er. Gleichzeitig verteidigt Lehrieder aber die fortbestehende Maskenpflicht im Fernverkehr zumindest für diesen Winter. Sie schütze vor Corona und anderen Infektionen.

Sollte Scheuer tatsächlich stundenlang im Zug ohne Maske gefahren sein, dann fände dies auch der Würzburger Jurist und CSU-Politiker problematisch. Ansonsten hält er es für richtig, dass die Menschen mittlerweile mehr Eigenverantwortung für den eigenen Corona-Schutz und den anderer übernehmen.

Abgeordnete sind "ein Querschnitt der Gesellschaft"

Ausdrücklich unterstützt er den bayerischen Weg und die Abschaffung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs: "Wir müssen mit dem Virus leben." Und doch ist er selbst vorsichtig, trägt in der Berliner S- und U-Bahn nach eigenen Worten immer eine Maske. Und wenn im ICE hinter ihm einer hustet, "dann bin ich nicht unglücklich, wenn ich sie auf habe".

Auch Paul Lehrieder rechnet damit, dass die Maske mit dem Auslaufen der Bundesregelung im April auch im Fernverkehr ausgedient haben wird. Bis dahin sei sie aber zum Infektionsschutz im Winter durchaus sinnvoll. Und dass sich ausgerechnet ein früherer Verkehrsminister mit dem Regelverstoß zur Schau stellt? Den Vorbildcharakter von gewählten Abgeordneten will der CSU-Mann da nicht überbewerten: "Sie sind ein Querschnitt der Gesellschaft."