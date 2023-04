Würzburg

17:00 Uhr

Wird der Tod von Simone Strobel geklärt? Wie sich das Gericht in Australien von Prüftermin zu Prüftermin schleppt

Plus Einmal mehr wurde in Lismore jetzt der Stand des Verfahrens zum ungeklärten Tod der jungen Frau aus Unterfranken erörtert. Warum Reporter darüber nicht berichten können.

Von Manfred Schweidler

In mühsamen bürokratischen Ritualen schleppt sich das Gericht im australischen Lismore weiter in Richtung eines Prozesses zum Tod der Würzburger Touristin Simone Strobel. Ein anstehender Erörterungstermin an diesem Mittwoch dauerte kaum fünf Minuten und brachte keine Weichenstellung, ob und wann die Voruntersuchung in einen Mordprozess mündet.

18 Jahre nach dem ungeklärten Tod der Erzieherin in Australien sind ihre in Rieden im Landkreis Würzburg lebenden Eltern damit weiter zu quälender Ungewissheit verdammt. Zumal einiges in Australien nur hinter verschlossenen Türen erörtert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

