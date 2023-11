Wird die Wirtschaft in Unterfranken durch das Wasserschutzgebiet bei Würzburg wirklich ausgebremst, Frau Trips?

Plus IHK-Präsidentin Caroline Trips sieht die heimische Rohstoffversorgung durch das geplante Schutzgebiet bedroht. Den Knauf-Konzern nennt sie im Interview aber nicht.

Westlich von Würzburg könnte bald ein 66 Quadratkilometer großes Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen werden. Geschützt werden soll das Einzugsgebiet der Zeller Quellen, die 65.000 Menschen aus der Stadt Würzburg mit sauberem Trinkwasser versorgen. Es wäre das zweitgrößte Wasserschutzgebiet in Bayern.

Die IHK Würzburg-Schweinfurt warnt jetzt vor einer "drohenden Belastung der heimischen Wirtschaft" durch das Schutz-Vorhaben, vor allem im Hinblick auf "die Rohstoffsicherung in Mainfranken". Warum sie eine "schnelle, wirtschaftsverträgliche Lösung" fordern, erklären die IHK-Präsidentin Caroline Trips und Dr. Christian Seynstahl, der Leiter des IHK-Fachbereichs Standortpolitik und Unternehmensförderung, im Interview.