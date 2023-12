Wirtin vom Berggasthof Rother Kuppe in der Rhön bei Unfall in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen

Plus Die Rhöner Gastronomie ist fassungslos: Wirtin Anja Schill vom Berggasthof Rother Kuppe ist tot. Sie starb bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik.

Die traurige Nachricht erschütterte nicht nur die Angehörigen und Freunde. In der Rhöner Gastronomie ist man fassungslos: Anja Schill ist tot. Die Wirtin vom Berggasthof Rother Kupper ist im Urlaub in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie hinterlässt ihre vier Kinder.

"Ich war ganz erschrocken, als ich davon gehört habe", sagt Hausens Bürgermeister Friedolin Link, der sich über den unerwarteten Tod von Anja Schill zutiefst bestürzt zeigt. Wie es mit der Rother Kuppe weitergeht, wisse er noch nicht.