Wirtschaft in Mainfranken: Das waren die 10 prägendsten Köpfe des Jahres 2023

Plus Gastronomie-Krise, Streiks im Handel, Stellenabbau: Solche Schlagzeilen prägten Mainfrankens Wirtschaft 2023. Wir zeigen die Menschen und einen Roboter dahinter.

Es gab Zeiten, in denen es Unternehmen leichter hatten als im zu Ende gehenden Jahr. Und so hat 2023 der mainfränkischen Wirtschaft manch negative Schlagzeile eingebracht. Aber nicht nur.

Ein Rückblick zeigt, welche Gesichter hinter diesen Schlagzeilen stehen. Oder wer gar Symbolfigur für ein herausragendes Thema geworden ist.