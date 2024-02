Würzburg/München

04:00 Uhr

Wissenslücken bei Wasserentnahmen in Unterfranken: Welche Erklärungen Bayerns Umweltministerium jetzt abgibt

Plus Monatelang arbeitete das Umweltministerium an einem Bericht über Wasserentnahmen in Unterfranken. Jetzt liegt er vor. Welche Zahlen darin stehen - und was sich ändern soll.

Von Angelika Kleinhenz, Jonas Keck Artikel anhören Shape

Vor neun Monaten hat der bayerische Landtag beschlossen, dass das Umweltministerium eine "umfassende Datenbasis" über Wasserentnahmen in Unterfranken schaffen soll. Es war die Reaktion auf die enthüllenden Ergebnisse einer gemeinsamen Recherche von Main-Post und Bayerischem Rundfunk (BR) zu staatlichen Kontrolldefiziten. Jetzt liegt der bislang unveröffentlichte Bericht des Ministeriums der Redaktion vor.

Wie kam das siebenseitige Papier zustande und was steht darin? Das Wichtigste aus dem Ministeriumsbericht im Überblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen