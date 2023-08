Wittershausen/Thulba

13:37 Uhr

In Wittershausen und Thulba: Was hat es mit den verlassenen Amazon-Fahrzeugen auf sich?

Dieser Transporter steht seit mindestens sechs Wochen in der Nähe des Feuerwehrhauses in Wittershausen, mittlerweile fehlt sogar das Nummernschild.

Plus Schon vor Wochen wurden in Wittershausen und Thulba Transporter mit dem Amazon-Logo geparkt und seitdem nicht mehr bewegt. Was es mit den Autos auf sich hat.

Von Milena Meder Artikel anhören Shape

Schon seit mehreren Wochen steht in der Nähe des Feuerwehrhauses in Wittershausen ein Transporter mit dem Logo des Versandriesen Amazon im Grünstreifen. Vom Fahrer des Wagens fehlt jede Spur und auch das Kennzeichen des Autos ist mittlerweile verschwunden.

Das kuriose an der Geschichte: Auf dem Schotterparkplatz gegenüber vom Wakepark und der Gaststätte in Thulba gibt es einen ähnlichen Fall. Auch hier wurde schon vor Wochen ein Transporter mit dem Amazon-Logo abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt. Das Kennzeichen ist – anders als in Wittershausen – allerdings noch vorhanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen