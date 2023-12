Fußball: Junioren-WM

15:16 Uhr

WM-Titel mit der U 17: So erlebt DFB-Trainer Christian Wück aus Gänheim die Tage seit dem Final-Triumph

Plus Der 50-Jährige hat mit seinen Schützlingen nach dem EM-Finale auch das Endspiel der Weltmeisterschaft gegen Frankreich gewonnen. Was seither passiert ist.

Von Lukas Eisenhut

Zwei Finals gegen Frankreich, zwei Elfmeterschießen, zwei Titel: Die deutsche U-17-Nationalmannschaft und ihr Trainer Christian Wück aus dem Arnsteiner Ortsteil Gänheim (Lkr. Main-Spessart) haben am Samstag das zweite große Turnier des Jahres gewonnen. Nach dem Sieg (5:4 i.E.) bei der Europameisterschaft im Juni in Ungarn ging auch das WM-Finale in Indonesien gegen Frankreich an die DFB-Junioren (4:3 i.E.).

Schreit nach Party? Im Gegenteil: "Ganz ruhig" habe der 50-Jährige den Abend nach dem Erfolg erlebt, erzählt Wück am Montag. "Das Finale war echt aufreibend, auch für mich im Coaching." Der DFB-Tross, zu dem auch Rainer Zietsch, ehemals Trainer der U-23-Mannschaft und Co-Trainer unter Michael Schiele bei den Würzburger Kickers, zählt, sei nach Abpfiff noch sehr lange im Stadion geblieben.

