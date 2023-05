Landkreis Kitzingen

17:00 Uhr

Wo ist die rote Linie? 5 Erzieherinnen sprechen über die Grenze zur Gewalt und über Kinder, die nach Hilfe schreien

Plus Die tägliche Arbeit als Gratwanderung: Fünf Erzieherinnen sprechen nach dem Verdachtsfall im Kindergarten Willanzheim darüber, was sie und die Kinder brauchen. Und wie wichtig Rückhalt ist.

Von Barbara Herrmann, Julia Lucia

Ein Kind, das zu seinem eigenen Schutz festgehalten werden muss und dann behauptet, die Erzieherin hätte es geschlagen. Eine Erzieherin, die sich nach einer alltäglichen Situation schon fragt, ob sie sich übergriffig verhalten hat. Und eine junge Mitarbeiterin, die fälschlicherweise beschuldigt wurde. All das haben Erzieherinnen in verschiedenen Kindertageseinrichtungen erlebt.

Nach der Freistellung von drei Mitarbeiterinnen des katholischen Kindergartens in Willanzheim wegen Gewaltvorwürfen hat diese Redaktion fünf Erzieherinnen von ihrem Alltag erzählen lassen und wissen wollen: Wo ist die Grenze zur Gewalt bei ihrer Arbeit mit den Kindern? Wie schnell ist sie überschritten? Und was tun sie, um gar nicht erst in die Nähe des roten Bereichs zu kommen?

