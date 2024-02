Schweinfurt

04:00 Uhr

Wo kann man parken und wo sind Toiletten? Alles was man zum Schweinfurter Faschingszug am 13. Februar wissen muss

Schweinfurt helau: Am Faschingsdienstag werden wieder mehrere tausend Besucherinnen und Besucher in Schweinfurt beim Faschingszug erwartet. Er beginnt um 13 Uhr am Spitalseeplatz.

Plus Am Faschingsdienstag werden in Schweinfurt wieder über 20.000 Besucherinnen und Besucher beim Faschingszug erwartet. Worauf sie sich freuen können.

Von Oliver Schikora Artikel anhören Shape

Glaubt man dem Wetterbericht für die Faschingswoche, könnte der Schweinfurter Faschingszug am Faschingsdienstag ab 13 Uhr genauso gut besucht sein wie der Faschingszug 2023, der einen Rekord brachte: Gut 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten damals die Straßen, so viele wie noch nie. Auch in diesem Jahr freuen sich die Zugmarschalle des Veranstalters ESKAGE, Erich Valtin und Marc Blüml, über großen Zuspruch. Es haben sich mehr als 50 Fußgruppen, Kapellen und Motivwägen angemeldet.

Wann und wo startet der Schweinfurter Faschingszug?

Traditionell am Faschingsdienstag – dieses Jahr der 13. Februar – um 13 Uhr mit dem Startschuss von Zugmarschall Erich Valtin. Los geht es am Spitalseeplatz, von dort wie in den vergangenen Jahren über die Roßbrunnstraße am Theater vorbei Richtung Zeughaus, die Bauerngasse hinauf und über den Kornmarkt zum oberen Ende des Marktplatzes. Dann zum Zeughaus, links über Manggasse, Roßmarkt und Hohe Brückengasse in die Spitalstraße in Richtung Marktplatz, wo der Zug endet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .