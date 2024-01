Schönau/Biebergemünd

11:00 Uhr

Wölfe haben wieder in der Rhön zugeschlagen, mehrere Verdachtsfälle im Spessart

Ein Wolf wurde am 27. August in Lohrhaupten von einer Wildkamera fotografiert, vermutlich handelte es sich um die Problemwölfin GW3092f.

Plus Das Wolfspaar aus der Rhön ist offenbar nicht Richtung Spessart, sondern zurück in die Rhön gezogen. Allerdings werden im Spessart gleich fünf Wolfverdachtsfälle untersucht.

Nachdem das problematische Wolfspaar aus der Rhön Ende November in Zeitlofs-Detter (Lkr. Bad Kissingen) acht Damhirsche gerissen hatte, lag der Verdacht nahe, dass es danach wieder in dem nur noch wenige Kilometer entfernten Spessart aktiv werden könnte. Der letzte nachgewiesene Riss unter Beteiligung der beiden Wölfe stammt nun jedoch vom 16. Dezember und hat sich in Schönau an der Brend und damit wieder im Landkreis Rhön-Grabfeld zugetragen. Laut Landesamt für Umwelt (LfU) schlug an dem Tag wieder die Wölfin GW3092f zu, nach Informationen der Redaktion riss sie ein Schaf.

Vier Tage zuvor gab es ebenfalls in Rhön-Grabfeld einen Riss durch einen Wolf mit dem Haplotyp HW01. Während die Wölfin den Haplotyp HW02 hat, hat ihr männlicher Gefährte – wie auch etwa die Wölfe des Wildfleckener Rudels – HW01. Allerdings reichten die Spuren des Vorfalls vom 12. Dezember nicht für die Feststellung des Individuums aus, so das LfU.

