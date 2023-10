Schweinfurt

Wohnen in Schweinfurt: Was das Klimaquartier Kessler Field konkret von anderen Baugebieten unterscheiden soll

So sieht der Entwurf für die ersten Gebäude in Schweinfurts künftigem Klimaquartier Kessler Field aus.

Plus Schweinfurt könnte Schule machen mit einem Konzept, das Bauen neu denkt. Ökologischer und lebenswerter. Aber ist es auch bezahlbar? Die Frage stellen sich manche.

Von Katja Beringer

Häuser, die kaum Energie brauchen, Regen auffangen anstatt ihn durch teure Abwasserkanäle in Kläranlagen zu leiten, den Schatten von cleverer Begrünung nutzen; schlaue Belüftungssysteme und Baustoffe, die dem Klima in den Gebäuden gut tun: Das ist die Botschaft, die Planer und Bauingenieure vermitteln. Sie arbeiten an dem, was einmal das Klimaquartier Kessler Field in Schweinfurt werden soll.

Und das Schweinfurt zu einer von acht Modellkommunen in Bayern für Klimaanpassung im experimentellen Wohnungsbau gemacht hat. Hier soll entwickelt werden, was Schule machen könnte: eine ganz neue Art von Bauen, von Wohngebieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

