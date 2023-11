Main-Spessart

04:00 Uhr

Woran man einen Wolfsriss erkennen kann und wie sich der Verdacht auf einen Wolf klären lässt

Plus War es ein Hund, ein Luchs oder ein Wolf? Diese Frage haben sich zuletzt einige Tierhalter in Spessart und Rhön gestellt. Was Hinweise auf einen Wolf sind und was bei einem Wolfsverdacht zu tun ist.

Der Wolf ist wieder da. In den vergangenen Monaten hat es im Spessart und in der Rhön eine ganze Serie von Rissen an Schafen, Ziegen und in Gattern gehaltenen Damhirschen gegeben. Der Verdacht traf meist zurecht den Wolf. Aber bekanntlich kann auch ein Hund Weidetiere reißen, oder bei uns auch der Luchs. Welche Hinweise deuten bei gerissenen Nutzieren auf einen Wolf hin? Und was genau sollten Tierhalterinnen und Tierhalter tun, wenn sie den Verdacht auf einen Wolfsriss haben?

Für die Frage, was für einen Wolfsangriff spricht, haben wir das Wolfszentrum Hessen und das Bayerische Landesamt für Umwelt um Antworten gebeten, außerdem Publikationen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und des Landesamts für Umwelt Brandenburg durchforstet.

