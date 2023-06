WUE2RUN Würzburg: Alle Fotos vom Firmenlauf entlang des Mainufers

Der beliebte Würzburger Firmenlauf brachte am Donnerstagabend wieder tausende Menschen auf die Laufstrecke. Alle Bilder und wie der WUE2Run ablief.

Dicht gedrängt standen die Läuferinnen und Läufer am Start des WUE2RUN Firmenlauf am Dallenbergbad. Rund 3400 Personen, hatten sich für den Lauf am Donnerstagabend angemeldet. Die Sportlerinnen und Sportler hatten sich zu Firmenteams zusammengeschlossen, die an abgestimmten Outfits zu erkennen waren.

Der Start zog sich über 15 Minuten hin, weil die Teilnehmenden in vier Blöcken gestaffelt auf die Strecke gingen. In der ersten Gruppe liefen die ambitionierten Frauen, fünf Minuten später starteten dann die ersten Männer.

Die Strecke führte über 7,4 Kilometer vorbei an Altstadt, am Mainufer entlang und zu Füßen der Festung Marienberg. Durch die flache Streckenführung entlang des schönen Stadtpanoramas ist das Event jährlich auch für viele Hobbysportlerinnen und -sportler attraktiv. Christina und Sarah von der Winzergemeinschaft Franken (GWF) waren beide das erste Mal beim Firmenlauf dabei. "Ich mache normal gar keinen Ausdauersport", sagte Sarah. Sie wolle eine schöne Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen verbringen und sie auch wegen des Events dabei.

Nur wenige Minuten nachdem die letzten Läuferinnen und Läufer gestartet waren, spurteten die ersten schon um den Sieg. Die erst 19-jährige Anne Schmidhuber von der Main-Post überquerte nach 28:50 Minuten den Zielstrich als erste. "Damit habe ich nicht gerechnet", sagte Schmidhuber erschöpft im Ziel. Lange Zeit lag sie auf Position zwei im Rennen, konnte am Ende aber Laura Bahmannvon Burmester & Partner noch überholen, die 15 Sekunden nach ihr ins Ziel kam.

WUE2RUN Firmenlauf seit Jahren beliebt

Trotz der damals noch vorherrschenden Pandemie nahmen im letzten Jahr 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Lauf teil. 2019 hatten sich sogar 4800 Menschen für den Lauf angemeldet. Für den sportlichen Charakter der Veranstaltung sorgte die individuelle Zeitmessung der Teilnehmenden durch einen in der Startnummer integrierten Chip.

Auf der teilweise gesperrten Strecke gab es zwei Trinkstationen, an denen sich die Teilnehmenden erfrischt haben. Zuschauerinnen und Zuschauer konnten entlang der Strecke die Sportlerinnen und Sportler anfeuern.

Große Hitze hatte in der Vergangenheit schon so manchen Firmenlauf geprägt. Davon blieben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Jahr zum Glück verschont. Bei bedeckten Himmel, leichten Nieselregen und kühleren Temperaturen als in den vergangenen Ausgaben konnten die Sportlerinnen und -sportler die Strecke in Angriff nehmen.

Alle Fotos vom Firmenlauf WUE2Run