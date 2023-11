Würzburg

26.11.2023

Würzburger Nacht der offenen Weinkeller: Schöppeln und tanzen zwischen Stahltanks und Holzfässern

Plus Drei Jahre lang fand die beliebte Nacht der offenen Weinkeller in Würzburg nicht statt. Umso größer war der Ansturm an diesem Samstag.

Von Herbert Kriener

Nach drei Jahren Zwangspause wegen Corona hat die "Nacht der offenen Weinkeller" am Samstag eine schöne Wiedergeburt erlebt. Sichtbar wurde der große Zuspruch vor allem vor der Residenz, wo sich schon zum Auftakt eine lange Schlange von Besuchern über den ganzen Residenzplatz und weiter gebildet hatte.

Veranstalter waren wieder die vier Würzburger Weingüter im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Zum Auftakt trafen sich die vier Weingutsleiter im Weingut am Stein: Thilo Heuft vom Staatlichen Hofkeller, Joachim Brand vom Juliusspital, Robert Haller vom Bürgerspital, der seit fünf Jahren auch Vorsitzender des VDP-Franken ist, und Sandra Knoll, die mit Ihrem Mann Ludwig Knoll Weingut am Stein leitet. Diskutiert wurde dabei, ob die Veranstaltung künftig auf zwei Tage verteilt wird, um lange Wartezeiten wegen der Sicherheitsauflagen zu vermeiden.

