Würzburg

08:24 Uhr

Würzburg: Fünfjähriger Junge im Main ertrunken

Plus Am frühen Dienstagabend suchte ein Großaufgebot an Polizei und Rettungsdienst nach einem vermissten Kind. Rettungstaucher bargen den fünfjährigen Jungen schließlich leblos aus dem Main.

Von Bearbeitet von Ralf Zimmermann Artikel anhören Shape

Am frühen Dienstagabend suchte ein Großaufgebot an Polizei und Rettungsdienst nach einem vermissten Kind. Rettungstaucher bargen den fünfjährigen Jungen schließlich leblos aus dem Main. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun zu den Umständen des Unglücks.

Laut Polizei verlor ein Vater am Dienstagnachmittag seinen fünfjährigen Sohn aus den Augen und meldete diesen bei der Polizei als vermisst. Der Junge war spurlos von einem Spielplatz am Main verschwunden. Zahlreiche Streifenbesatzungen machten sich daraufhin auf die Suche nach dem vermissten Kind. Hierzu wurden auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund sowie Kräfte der Wasserschutzpolizei, des Rettungsdienstes sowie der Wasserwacht hinzugezogen und eingesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen