Würzburg

09:26 Uhr

Würzburg: Polizei kontrolliert Taxi-Fahrer, der hat gar keinen Führerschein

Bei einer Polizeikontrolle in Würzburg trafen die Beamtinnen und Beamten auf einen Taxi-Fahrer ohne Führerschein

Plus Eine ungewöhnliche Wendung nahm am Wochenende die Verkehrskontrolle eines Taxi-Fahrers in Würzburg. Der Mann konnte der Polizei keinen Führerschein vorzeigen.

Von Bearbeitet von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Das erlebt man nicht alle Tage: Die Polizei kontrollierte am Samstag gegen 1.15 Uhr am Willy-Brand-Kai in Würzburg einen 41-jährigen Taxi-Fahrer. Dieser hatte die Aufmerksamkeit der Beamtinnen und Beamten zuvor auf sich gezogen, weil er einen Verkehrsverstoß beging, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mitteilt.

Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Taxi-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Fahrer, sowie dem Fahrzeughalter erwarten nun Strafermittlungen wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen