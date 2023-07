Würzburg

18:47 Uhr

Würzburg wird nicht zur Cannabis-Modellregion: Stadtrat lehnt Vorschlag von Grünen und SPD mit hauchdünner Mehrheit ab

Plus Soll man in Würzburg in Zukunft legal Cannabis kaufen können? Mit dieser Frage beschäftigte sich an diesem Donnerstag der Stadtrat. Die Entscheidung war denkbar knapp.

Von Gina Thiel

In Würzburg wird es auch künftig kein Cannabis zu kaufen geben – zumindest nicht legal. Das beschloss der Würzburger Stadtrat an diesem Donnerstag. Nachdem am vergangenen Freitag die Stadtratsfraktionen von Grünen und SPD über ihren Antrag informiert hatten, wonach sich Würzburg als eine Cannabis-Modellregion bewerben sollte, stimmte der Stadtrat nun darüber ab, ob die Idee weiterverfolgt wird.

Die Entscheidung fiel dabei nach längerer Diskussion denkbar knapp aus. 25 Stimmen gab es gegen die Weiterverfolgung, darunter die von OB Christian Schuchardt (CDU), 24 Stadtratsmitglieder stimmten für den Antrag. Damit war das Ergebnis klar: Die Bewerbung der Stadt beim Bundesgesundheitsministerium als Cannabis-Modellregion ist vom Tisch.

