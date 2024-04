Würzburg

04:00 Uhr

Würzburger Biologin hat Riesenerfolg auf Tiktok und Instagram: "Forschende sind ganz normale Menschen"

Die Würzburger Biologin Amelie Reigl forscht an menschlicher Haut und will ein eigenes Startup gründen. Als Wissenschaftsbloggerin erreicht sie mittlerweile hunderttausende User.

Plus Sie steht kurz vor der Promotion, plant ein Startup - und startete als Bloggerin durch: "Die Wissenschaftlerin" Amelie Reigl sagt, wieso sie andere Frauen ermutigen will.

Von Andreas Jungbauer

Wie forscht eigentlich eine Biologin? Und wie sieht ihr Alltag als Wissenschaftlerin aus? Amelie Reigl, Doktorandin an der Uni Würzburg und Mitarbeiterin des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung, zeigt es in lockeren Videos und Beiträgen in den sozialen Medien. Und sie trifft als "Die Wissenschaftlerin" einen Nerv: Über 400.000 Leute folgen der 29-Jährigen mittlerweile auf Tiktok, 30.000 Menschen auf Instagram.

Gerade schließt Amelie Reigl ihre Promotion ab und plant die Gründung eines eigenen Biotech-Unternehmens. Was ist ihr Geheimnis als Wissenschaftsbloggerin? Im Interview sagt die Biologin, was sie an ihrer Forschung fasziniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen