Würzburger Biologin über Öko-Thriller "Der Schwarm": "Die Meere rächen sich irgendwann für das, was wir ihnen antun"

Hier die Verfilmung von Frank Schätzings Roman im ZDF, da ein historisches UN-Abkommen: Warum Meeresbiologin Stefanie Kaiser für die Artenvielfalt in der Tiefsee kämpft.

Die Natur schlägt zurück. Weil der Lebensraum Meer immer weiter zerstört wird, setzt sich eine in der Tiefsee lebende Schwarmintelligenz zur Wehr und greift den Menschen an: In dieser Woche läuft die Verfilmung von Frank Schätzings Thriller "Der Schwarm" im ZDF. Stefanie Kaiser kennt das Buch – und weiß um die Bedrohung der Meere: Die 44-jährige Meeresbiologin, die in Erlabrunn (Lkr. Würzburg) lebt, forscht zur Artenvielfalt der Tiefsee bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Für ihre Arbeit verbrachte Kaiser mehr als ein Jahr auf See, zuletzt an Bord des Forschungsschiff "Sonne" im Nordpazifik.

Wie blickt sie auf den "Schwarm" und das aktuell beschlossene Hochsee-Abkommen der Vereinten Nationen?

Frank Schätzing

Stefanie Kaiser: Ja, aber das ist eine ganze Weile her. Ich war noch Studentin und das erste Mal auf einem Forschungsschiff unterwegs. Es war DAS Buch, das wir alle mitgenommen hatten.

Kaiser: Damals war ich zunächst skeptisch, weil es um sehr komplexe Zusammenhänge geht. Aber ich fand das Buch dann sehr gut recherchiert und aufbereitet. Und der Film wurde offenbar an neuere wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten 20 Jahre angepasst. Natürlich wird eine Utopie beschrieben, aber das Thema ist hochaktuell: Die Meere rächen sich irgendwann für das, was wir ihnen antun.

Kaiser: Also die Organismen werden sich nicht zusammenschließen und die Menschheit attackieren. Aber klar ist, dass unsere massiven Eingriffe in die Natur nicht ohne Folgen bleiben. Da sind die Fischerei, der Abbau von Tiefsee-Ressourcen, der Müll in den Meeren, der Klimawandel. Viele Arten sterben aus, das sieht man jetzt schon. Teilweise wissen wir gar nicht, was in den Meeren und gerade in der Tiefsee lebt, und wir kennen deshalb die Auswirkungen unseres Handelns nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele Tiefseearten bedroht oder gar schon ausgestorben sind.

Tiefsee

Kaiser: Das spielt eine Rolle. Wir können nur das schützen, was wir kennen. Wir gehen davon aus, dass 90 Prozent der Arten in der Tiefsee noch nicht erforscht sind. Das Problem ist, dass es bisher überhaupt kein Regelwerk für einen effektiven Schutz der Hochsee gab, also den Gebieten außerhalb nationaler Gewässer.

Kaiser: Ich glaube, es geht um wirtschaftliche Interessen. Wir sprechen von einem riesigen Gebiet mit Mineralvorkommen, und Potenzial für pharmazeutische Zwecke durch neue Arten, die man entdeckt. Es gibt Ölvorkommen und natürlich spielt die Fischerei eine große Rolle. Ich glaube, deshalb gab es so lange keine Übereinkunft. Und es ist immer noch umstritten, wieweit der globale Süden profitiert, wenn dort Ressourcen genutzt werden.

Kaiser: Es sind eigentlich zwei Abkommen: Ende letzten Jahres bei der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal, jetzt durch die UNO in New York. Nur sind Abkommen immer nur so gut, wie sie umgesetzt werden. Daran hat es in der Vergangenheit leider oft gemangelt. Es gab einige Konferenzen und am Ende wurde kein einziges Ziel umgesetzt. Wir sind zwar erleichtert, dass etwas für die Hochsee getan wird – aber es bleibt abzuwarten und zu sehen, ob tatsächlich auch ökologisch wertvolle Gebiete unter Schutz gestellt werden. Außerdem muss das Abkommen erst noch von den Ländern ratifiziert werden. Und die Frage ist: Gibt es Sanktionen, wenn Vertragsstaaten die Ziele nicht erfüllen? Da bin ich noch etwas skeptisch.

Kaiser: Die Hochsee außerhalb der 200-Meilen-Zone um die Küsten gehört praktisch allen. Das internationale Seerecht-Übereinkommen hat bisher vor allem den Umgang mit mineralischen Vorkommen geregelt. Das neue Hochsee-Abkommen nimmt nun die biologische Artenvielfalt auf. Der Erhalt von Biodiversität ist für die Natur und uns Menschen überlebensnotwendig.

Tiefsee

Kaiser: Das hat zum einen logistische Gründe. Die Tiefsee fängt nach Definition bei 200 Metern an, im Schnitt ist sie aber 4000 Meter tief. Das ist aufwändig und teuer, nur wenige Länder besitzen überhaupt forschungstaugliche Hochseeschiffe. Zum anderen ist das Gebiet riesig: 60 Prozent der Erdoberfläche zählen zur Hochsee.

Verfilmung

Kaiser: Ich hoffe es! Ich kann verstehen, dass für viele die Tiefsee weit weg ist – aber es gibt dort eine so unglaubliche Vielfalt, die für sich genommen unbedingt schützenswert ist.