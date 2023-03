Erlabrunn/Frankfurt

08.03.2023

Würzburger Biologin über Thriller-Serie "Der Schwarm": "Die Meere rächen sich irgendwann für das, was wir ihnen antun"

Die Meeresbiologin Stefanie Kaiser forscht für die renommierte Senckenberg Gesellschaft in Frankfurt und lebt in Erlabrunn (Lkr. Würzburg).

Plus Hier die Verfilmung von Frank Schätzings Roman im ZDF, da ein historisches UN-Abkommen: Warum Meeresbiologin Stefanie Kaiser für die Artenvielfalt in der Tiefsee kämpft.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Die Natur schlägt zurück. Weil der Lebensraum Meer immer weiter zerstört wird, setzt sich eine in der Tiefsee lebende Schwarmintelligenz zur Wehr und greift den Menschen an: In dieser Woche läuft die Verfilmung von Frank Schätzings Thriller "Der Schwarm" im ZDF. Stefanie Kaiser kennt das Buch – und weiß um die Bedrohung der Meere: Die 44-jährige Meeresbiologin, die in Erlabrunn (Lkr. Würzburg) lebt, forscht zur Artenvielfalt der Tiefsee bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Für ihre Arbeit verbrachte Kaiser mehr als ein Jahr auf See, zuletzt an Bord des Forschungsschiff "Sonne" im Nordpazifik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen