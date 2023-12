Würzburg

13:30 Uhr

Würzburger Bischof zur Ernennung des Bamberger Erzbischofs: "Ich freue mich sehr"

Plus Seit Samstagmittag gibt es zwei neue Erzbischöfe in Deutschland. Bischof Franz Jung gratulierte kurz nach der Ernennung von Weihbischof Herwig Gössl.

Von Christine Jeske

Seit Samstagmittag steht fest, wer der neue Erzbischof von Bamberg ist. Papst Franziskus ernannte den bisherigen Administrator, den 56-jährigen Weihbischof Herwig Gössl als Nachfolger von Erzbischof Ludwig Schick. Der Würzburger Bischof Franz Jung äußerte sich kurz nach der Bekanntgabe mit den Worten, erfreue sich sehr über die Ernennung Gössls und gratuliere ihm "von Herzen zu dieser neuen Aufgabe".

Jung fügte hinzu, Gössl wüsste als bisheriger Diözesanadministrator am besten, welche Herausforderungen auf ihn warten. "Insofern übernimmt er dieses Amt nicht unvorbereitet", so Jung in der Mitteilung des Ordinariats. Im Blick auf die Zusammenarbeit "in unserer Metropolie" sieht Bischof Jung die nötige Kontinuität gewährleistet.

