Würzburg

17:00 Uhr

Würzburger Damenverbindungen: Warum auch Studentinnen einen Freundschaftsbund fürs Leben schaffen möchten

In Würzburg gibt es drei Damenverbindungen. Die AV Athenia hat zum Beispiel einen Vollwichs, den Mitglieder, die Ämter inne haben, bei besonderen Anlässen tragen. Die Farben sind dunkelblau-weiß-dunkelgrün.

Plus Verbindungen gelten bei vielen als elitär und konservativ. Die Würzburger Damenverbindungen erklären, warum sie das nicht sind und für etwas ganz anderes stehen.

Von Julia Rüther Artikel anhören Shape

In Würzburg gibt es zahlreiche Studentenverbindungen. Auch wenn sie alle eigene Grundprinzipien haben und unterschiedliche Traditionen pflegen, haben sie doch eins gemeinsam: Sie verstehen sich als ein Ort der Unterstützung und des Austauschs. Das jüngste Mitglied im Kreis der Verbindungen ist die Akademisch Musische Damenverbindung Danaria (AMDV Danaria), die 2019 gegründet wurde. Sie ist die dritte Damenverbindung in Würzburg. Doch warum braucht es heute Verbindungen ausschließlich für Frauen und was sind die Vorteile?

"Mein Vater und Bruder sind Mitglieder in der Akademisch Musikalischen Verbindung Würzburg. Mir gefällt das Konzept eines Vereins, in dem man sich ein Leben lang treu ist", erzählt Ella Kamp, die die AMDV Danaria mitgegründet hat. "Dadurch kam in mir der Wunsch auf, auch für Frauen einen musischen Verein zu schaffen." Sie findet Verbindungen für Frauen wichtig, weil sie sich dadurch als Gruppe unterstützen, austauschen und stärken können, sei es privat oder beruflich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

