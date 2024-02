Würzburg

17:00 Uhr

Würzburger Faschingszug: Über 70.000 Narren verwandelten die Innenstadt in ein Tollhaus

Plus Unter dem Motto „11 is magic“ bot die 1. Karnevalsgesellschaft Elferrat Würzburg einen bunten Faschingszug von der Semmelstraße bis zum Sanderring.

Von Julian Bandorf Artikel anhören Shape

So grau auch der Himmel war, so bunt war es in den Straßen der Würzburger Innenstadt. Der Würzburger Faschingszug, der größte seiner Art in Süddeutschland „rechts des Rheins“, lockte wieder einmal zahlreiche Närrinnen und Narren ins Zentrum der Residenzstadt. Unter dem Motto „11 is magic“ (zu deutsch: 11 ist Magie) bot die 1. Karnevalsgesellschaft Elferrat Würzburg einen abwechslungsreichen Zug, der die Strecke zwischen Semmelstraße und Sanderring in ein Tollhaus verwandelte.

Fast 130 Gruppen mit insgesamt 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren am Spektakel beteiligt. Nicht wenige von ihnen werden am Morgen besorgt zum Himmel geschaut haben. Die Zugaufstellung in der Ludwigstraße fand noch bei einem kühlen Regenschauer statt, pünktlich zum Start um kurz vor 12 Uhr hatte dann aber Petrus doch noch sein Einsehen mit den Menschen auf der Straße und mit Zugmarschall Michael Zinnhobel. So fand letztlich der gesamte Zug bei trockenen, wenn auch kalten Bedingungen statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen