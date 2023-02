Würzburger Firma va-Q-tec AG vor der Übernahme: Wie geht es mit dem neuen Investor weiter, Herr Kuhn?

Plus Übernahme, Aufspaltung, Finanzspritze: va-Q-tec-Gründer Joachim Kuhn und EQT-Investor Matthias Wittkowski sprechen über die Zukunft des Isolierspezialisten.

Mitte Dezember überraschte die Meldung: Der schwedische Investor EQT will die va-Q-tec AG übernehmen. Geplant ist, das Würzburger Unternehmen aufzuspalten und Teile des Geschäfts mit dem schwedischen Containerspezialisten Envirotainer zu fusionieren.