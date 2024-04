Würzburg

04:02 Uhr

Würzburger Forscher: Wie Unternehmen Künstliche Intelligenz einsetzen und was das mit den Preisen macht

Plus Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. Der Würzburger Experte Frédéric Thiesse zeigt, wie sich die Technik zum Beispiel beim Einkaufen auswirken könnte.

Von Jürgen Haug-Peichl

Sie ist das neue Gold der Digitalisierung geworden: Künstliche Intelligenz (KI) zieht in rasendem Tempo in die Wirtschaft ein. So sind auch viele Unternehmen in der Region damit konfrontiert.

An der Universität Würzburg erforscht der Wirtschaftsinformatiker Frédéric Thiesse den Einsatz von KI unter anderem im Handel und in der Logistik. Im Interview erklärt der 53-Jährige, wie Unternehmen KI verwenden (sollten), wie die Kundschaft das erkennt und was das im Ladenregal mit den Preisen macht.

