Würzburger Frühjahrsvolksfest 2024: So viel kostet die Maß Bier in diesem Jahr im Festzelt

Plus 11,90 Euro hat die Maß Bier im Jahr 2023 im Festzelt des Frühjahrsvolksfestes gekostet. In diesem Jahr ist der Preis erneut gestiegen. Worauf sich Bierfreunde einstellen müssen.

Noch knapp eineinhalb Wochen, dann eröffnet das Würzburger Frühjahrsvolksfest 2024. Ab dem 9. März können sich die Besucherinnen und Besucher für zwei Wochen lang auf das große Festzelt, Fahr- und Belustigungsgeschäfte sowie Imbiss- und Getränkestände freuen. Es ist immer das erste große Volksfest in Bayern.

Besonders heiß diskutiert wird vor Beginn des Frühjahrsvolksfestes gerne der Preis für die Maß Bier. Und wie erwartet, machen sich die gestiegenen Preise aufgrund der Inflation auch in diesem Jahr auf der Getränkekarte des Festzelts bemerkbar. Die Festwirtsfamilie Hahn, die das Festzelt auf der Talavera betreibt, verkündet nun, dass Bierliebhaber für eine Maß stolze 12,90 Euro hinblättern müssen – ein ganzer Euro mehr als im Vorjahr. Die Preise der alkoholfreien Getränke seien laut Pressemitteilung unverändert gegenüber dem Vorjahr.