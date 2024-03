Würzburger Hauptbahnhof nach Notarzteinsatz mehrere Stunden gesperrt

Plus Am Sonntagabend war der Würzburger Hauptbahnhof für den Personen- und Güterverkehr gesperrt. Das ist bisher bekannt.

Mehrere Stunden lang sorgte die Sperrung des Würzburger Hauptbahnhofes am Sonntagabend für Chaos in Unterfranken. Grund für die Sperrung war ein Notarzteinsatz im Bereich der Gleise, das bestätigte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken, Carmen Aufmuth.

Der gesamte Würzburger Hauptbahnhof war von circa 18.30 Uhr bis circa 20.30 Uhr für den Personen- und Güterverkehr gesperrt. Die Deutsche Bahn informierte ihre Fahrgäste in der DB Navigator App über die Sperrung. Dort hieß es: "Die Züge werden derzeit zurückgehalten und warten das Ende der Störung ab." Der Bahnverkehr wird voraussichtlich bis in die späten Abendstunden beeinträchtigt sein.