Würzburger Hofbräukeller in der Zellerau schließt nach 22 Jahren: "Eine Ära geht zu Ende"

Plus Der Hofbräukeller gehört mit seinem Biergarten zu einem beliebten Anlaufpunkt in Würzburg. Doch nun verkünden die Wirtsleute das Aus. Was der Grund und ab wann Schluss ist.

Von Marco Karaschinski

Über Facebook bedanken sich die Wirtsleute Gaby und Reinhard Henke bei ihren Gästen für die vergangenen zwei Jahrzehnte und verkünden das Aus des Hofbräukellers in der Würzburger Zellerau: "Eine Ära geht zu Ende...". Das Restaurant mit Biergarten war eine beliebte Location in Würzburg, wenn es um Brauspezialitäten und fränkische Küche ging. Doch Ende August ist Schluss damit. Was ist der Grund für die plötzliche Schließung?

"Nach fast 22 Jahren gehen wir nun in den Ruhestand. Es war eine schöne, aber auch sehr arbeitsintensive Zeit", schreiben die Gastwirte auf Facebook und bedanken sich gleichzeitig "für euer Vertrauen und langjährige Verbundenheit."

