Würzburg/München

17:03 Uhr

Würzburger Josef Schuster vertritt weiterhin die Interessen der jüdischen Gemeinden in Bayern

Josef Schuster engagiert sich in zahlreichen Ehrenämtern: Jetzt wurde er als Präsident des Landesverbands der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern bestätigt.

Seit 2014 steht Josef Schuster an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland. Den führenden Posten auf Landesebene hat er schon länger inne: Seit 2002 ist der 69-Jährige aus Würzburg Präsident des Landesverbands Israelitischer Kultusgemeinden in Bayern. Jetzt wurde Schuster in diesem Amt für vier weitere Jahre einstimmig bestätigt. Vizepräsidentinnen sind Ilse Danziger (Regensburg) und Anna Zisler (Straubing), heißt es in einer Mitteilung des Landesverbands.

Josef Schuster hat zahlreiche Ehrenämter

Josef Schuster wurde 1998 zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Würzburg und Unterfranken gewählt – das Amt, das bereits sein Vater David Schuster von 1958 bis 1996 ausgeübt hatte. Ab 1999 engagierte sich der Arzt ehrenamtlich im Zentralrat, ab 2010 war er zunächst dessen Vizepräsident. Mit seiner Wahl zum Präsidenten im November 2014 wurde Schuster zugleich auch Vizepräsident des World Jewish Congress mit Sitz in New York.

