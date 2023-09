Würzburg

17:15 Uhr

Würzburger Kanzlei klagt gegen Tesla: Eine fehlende Telefonnummer soll unzufriedenen E-Auto-Kunden zu Geld verhelfen

Gegen den E-Auto-Hersteller Tesla klagt eine Würzburger Kanzlei im Auftrag von vier Kunden. Die hoffen auf Rückabwicklung. Das Bild zeigt das Tesla-Werksgelände in Grünheide in Brandenburg.

Plus Eine Kanzlei aus Würzburg reicht am Freitag vier Klagen in Deutschland gegen den E-Auto-Hersteller Tesla aus den USA ein. Der Fall soll 75.000 Autobesitzer betreffen.

Mit einem großen Gegner legt sich am Freitag die Kanzlei Steinbock & Partner aus Würzburg an. Sie hat im Namen von vier Autokäufern eine Klage gegen Tesla wegen technischer Mängel angekündigt.

Der US-Hersteller Tesla um Gründer Elon Musk ist der größte Anbieter von E-Autos weltweit. Er hatte nach eigenen Angaben im zweiten Quartal 2023 rund 466.100 Autos weltweit verkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

