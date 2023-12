Würzburg

04:00 Uhr

Würzburger Mediziner über den Umgang mit Krebserkrankungen in der Familie: "Auszeiten sind extrem wichtig"

Plus Angehörige können Stützen für Krebspatienten sein – oder werden von der Last erdrückt. Sie zu stärken, ist das Ziel von Prof. Imad Maatouk an der Würzburger Uniklinik.

Von Andreas Jungbauer

Die Diagnose Krebs ist für jeden Patienten und jede Patientin ein schwerer Schlag. Aber auch deren Familien sind betroffen, Angehörige schnell überfordert und überlastet. Dabei könnten sie wichtige Stützen für die Erkrankten sein. Wie dies gelingen kann, weiß Psychoonkologe Prof. Imad Maatouk von der Uniklinik Würzburg. Er leitet dort seit November 2021 den Schwerpunkt Psychosomatik, Psychotherapie und Psychoonkologie und ist an der Uni Professor für Medizinische Psychosomatik.

Prof. Imad Maatouk: Eine Krebserkrankung ist häufig für alle ein Riesenschock. Das komplette Weltbild, das Selbstverständnis wird in Frage gestellt. Man muss sich als Familie neu sortieren, verabschiedet sich von Dingen, die man gemeinsam geplant hat. Der gemeinsame Rhythmus wird in Frage gestellt, man denkt an die schweren Behandlungen oder den Tod. Da ist viel Ungewissheit, die es auszuhalten gilt.

