Aus wirtschaftlichen Gründen: Würzburger Missio-Klinik schränkt Angebot bei Frühgeburten ein

Plus Wirtschaftliche Nöte zwingen die beliebte Geburtsklinik zu Abstrichen. Welche Schwangerschaften betroffen sind und was das für Betroffene heißt.

Frauen, die mit einer Frühgeburt vor der 32. Schwangerschaftswoche rechnen müssen, können künftig nicht mehr an der Würzburger Missio-Klinik entbinden. Sie werden an die Uniklinik verwiesen. Wie das Klinikum Würzburg Mitte (KWM) für sein Missio auf Anfrage der Redaktion bestätigt, wurde die Versorgung von Frühgeborenen um eine Stufe herabgesetzt.

Die Missio-Klinik pausiere ihren Status als "Perinatalzentrum Level 2", bestätigt KWM-Sprecherin Daniela Kalb. "Perinatal" bedeutet "um die Geburt herum". Erhalten bleibe der "perinatale Schwerpunkt": Drohende Frühgeburten ab der 32. Schwangerschaftswoche mit einem geschätzten Geburtsgewicht von mindestens 1500 Gramm werden weiterhin angenommen.