Würzburger Mozartfest-Empfang: Das sind die sieben schönsten Kleider auf dem Roten Teppich

Die Redaktion war mit dem Würzburger Modeexperten Dominik Kunz auf dem Red Carpet unterwegs und hat die schönsten Abendroben ausgewählt. So sieht das Ergebnis aus.

Kleider machen Leute. Wenn einmal im Jahr beim städtischen Empfang zum Auftakt des Mozartfestes an der Residenz der Rote Teppich ausgebreitet wird, passt diese Redensart zu hundert Prozent. Auf kaum einer anderen Veranstaltung in Würzburg werfen sich sowohl Frau als auch Mann so in Schale.

Die Redaktion hat dies zum Anlass genommen, um mit Fashion-Experte Dominik Kunz die modischen Höhepunkte des Empfangs auszuwählen. Ausgesucht wurden sieben Outfits, die Kunz in sieben verschiedene Kategorien eingeordnet hat:

1. Das Klassische: getragen von Asa Petersson (59 Jahre) aus Würzburg

Wie Modeexperte Dominik Kunz erklärt, trägt Asa Petersson, die die Region Mainfranken GmbH leitet, ein ganz klassisches Etui-Kleid. "Durch seine aufwendige silbrige Bestickung sticht es dennoch heraus und fällt auf ganz unaufgeregte Art und Weise auf." Auch die Farbe des Kleides "Creme" sei derzeit im Trend und das, obwohl sie eigentlich eher als klassisch gelte. "Die weißen Schuhe mit den silbrigen Schmuckelementen passen perfekt zum Kleid und runden das Outfit insgesamt wunderbar ab. Eine ganz tolle Wahl für diesen besonderen Abend."

2. Der Hingucker: getragen von Ines Richter (48 Jahre) aus Rimpar

Als eine Partnerin des Mozartfestes habe sie als Geschäftsführerin des Modehauses Wöhrl in Würzburg Farbe einbringen wollen, sagt Ines Richter. "Das Kleid in der Trendfarbe Coral ist ein absoluter Hingucker", findet auch Modeexperte Kunz. "Es ist modern und versprüht durch den fließenden und überlappenden Stoff Leichtigkeit und Selbstbewusstsein." Die silbernen spitzen Riemen-Pumps runden den Look ab.

3. Das Extravagante: getragen von Linda Matthey (42 Jahre) aus Würzburg

"Das Kleid ist sehr figurbetont, mit einem hohen Schlitz am Bein – sehr extravagant", so Modeexperte Kunz. Durch die aufwendig bestickten Pailletten, die besonders im Licht in alle Richtungen funkeln, sorge das Kleid für den absoluten Wow-Moment auf dem Roten Teppich.

Über den Schultern trägt Linda Matthey einen Bolero aus ganz feinem, leicht transparenten Stoff. "Er ergänzt den Gesamtlook, ohne von dem Kleid abzulenken. Wirklich eine ganz fabelhafte Wahl für den besonderen Anlass."

4. Das Farbenfrohe: getragen von Daniela Genders (39 Jahre) aus Würzburg

Die Farbe Lila des Jumpsuits liege absolut im Trend dieses Sommers, erklärt der Modeexperte. "Zudem besticht der Einteiler durch den leicht fließenden Stoff, der perfekt zu den sommerlichen Temperaturen passt und sich am Körper anschmiegt." Lange Zeit suchte der Jumpsuit seinen Weg in die Abendmode: "Hier können wir sehen: Es funktioniert sehr gut."

Wie auch Genders selbst sagt, sei der Jumpsuit ein Dress, das Eleganz ausstrahle, aber auch nicht "overdressed" wirke. Perfekt für diesen Abend, findet auch unser Experte.

5. Das Ausgefallene: getragen von Anita Sitte-Rudolf (42 Jahre) aus Bad Brückenau

"Bei dem Kleid sieht man ganz wunderbar, wie sich auch unterschiedliche Stoffe zusammen kombinieren lassen und ein elegantes Gesamtbild abgeben", beschreibt Dominik Kunz. Es seien verschiedene hochwertige Materialien verarbeitet worden, angefangen bei einem Tüllstoff mit aufwendiger Bestickung.

"Dieser Stil beginnt an den Schultern und wird am unteren Rockteil des Kleides wieder aufgegriffen." Das sei außergewöhnlich und zeige, "dass, wenn ein Design gut durchdacht ist, so etwas wirklich funktionieren kann". Das Kleid wirke sehr filigran und zerbrechlich und lasse die Person darin wundervoll strahlen.

6. Das (kleine) Schwarze: getragen von Anja Jung (44 Jahre) aus Würzburg

Auf den ersten Blick wirke die A-Linie mit transparentem Oberstoff wie das klassische schwarze Kleid. "Bei genauerem Hinsehen fallen dann viele kleine Details auf, die das Kleid zu etwas Besonderem machen", erläutert Dominik Kunz. Wie beispielsweise die aufgestickten Satinstreifen auf dem oberen Transparentstoff. Es sei eher selten, "dass immer mehr Details auffallen, je länger man ein Outfit betrachtet".

7. Das Florale: getragen von Judith Gerlach (37 Jahre) aus Aschaffenburg

Judith Gerlach, die gebürtig aus Würzburg stammende bayerische Staatsministerin für Digitales, besticht in einem Kleid mit Blumenmuster im klassischen Schnitt. Modern wirkt es durch den Mix an maritimen Farben in dunklem Blau und ganz hellem Silber.

Der Lurex-Stoff des Kleides überzeugt mit metallisch wirkendem Glanz, "das schafft einen zusätzlichen Effekt", so Kunz. Mit Schmuck und Accessoires ist die Ministerin zurückhaltend, "so gilt der Fokus dem Kleid und ihr Look wird perfekt untermalt".