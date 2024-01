Würzburg

11:00 Uhr

Würzburger Natural Bodybuilder Paar ist eines der stärksten der Welt: Ein Leben zwischen Hantelbank und Magerquark

Plus Christian und Tanja Schneider aus Würzburg haben eine große Leidenschaft: Natural Bodybuilding. Wie lange trainiert man für so einen Waschbrettbauch?

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Weniger als zwanzig Minuten haben Christian und Tanja Schneider Zeit, um zu überzeugen. Dann ist ihr Auftritt auf der Bühne der Natural Bodybuilding Olympia in Las Vegas auch schon vorbei. Knapp acht Monate Vorbereitungen liegen hinter dem Würzburger Paar – viele Trainingseinheiten im Fitnessstudio und eine strenge Diät.

Auf der Bühne zeigen die beiden beim Paar-Posing ihre körperlichen Erfolge: Rücken, Beine, Bauch und Arme. Jeder einzelne Muskel wird angespannt und der Fachjury präsentiert. Sie entscheidet am Ende, wer seinen Körper in den vergangenen Monaten am besten in Form gebracht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

