Würzburger Notarzt und sein Trauma durch den Messerangriff am Barbarossaplatz: "Ich sehe Tote vor mir"

Notarzt Dr. Gerhard Schwarzmann hat durch den Messerangriff am Würzburger Barbarossaplatz ein Schock-Trauma erlitten. Er suchte Hilfe und fand sie in der Trauma-Ambulanz an der Würzburger Uniklinik.

Plus Er war Zeuge der Messerattacke, half - und kämpft mit den Folgen. Warum Gerhard Schwarzmann über seine Posttraumatische Belastungsstörung auch in einer ZDF-Doku erzählt.

Von Katja Glatzer

Weißes Hemd, schwarze Jacke, Brille und ein Lächeln. Nichts lässt äußerlich vermuten, was Gerhard Schwarzmann in den vergangenen 22 Monaten in seinem Innersten durchlebt hat. Das ändert sich, wenn er zu erzählen beginnt. Vom 25. Juni 2021, dem Tag der Messerattacke in Würzburg.

Schwarzmanns Stimme wird leiser, klingt verletzlicher. In manchen Momenten kommen dem erfahrenen Notarzt die Tränen. Noch immer - auch fast zwei Jahre nach dem Vorfall am Barbarossaplatz, bei dem ein Mann drei Frauen erstach und neun weitere Menschen teils schwer verletzte - hat er von einem auf den anderen Moment Bilder von toten Menschen vor Augen. "Auch jetzt, während wir miteinander reden, sehe ich eine Tote vor mir, jetzt die nächste", sagt er im Gespräch. Manches Mal hätten die Menschen, die er sehe, kein richtiges Gesicht, sondern große offene Augen und Münder wie in Edvard Munchs Gemälde "Der Schrei".

