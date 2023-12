Würzburg

04.12.2023

Würzburger Ökonom Bofinger: Schuldenbremse, das ist wie wenn ein Herzkranker gegen Fußpilz behandelt wird

Ist Seniorprofessor für Volkswirtschaftslehre und war Mitglied der fünf Wirtschaftsweisen: Prof. Peter Bofinger, hier bei einer Diskussion an der Uni Würzburg 2022.

Plus Der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger hält nicht viel von der Schuldenbremse. Welche Chancen er sieht, sie doch noch zu umgehen - und was er sonst befürchtet.

Von Folker Quack

Peter Bofinger, Seniorprofessor für Volkswirtschaft, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg, sieht in der Schuldenbremse eine Zwangsjacke für staatliche Investitionen. Der Ökonom, der von 2004 bis 2019 als einer von fünf Wirtschaftsweisen die Bundesregierung beraten hat, fürchtet drastische Konsequenzen, wenn die Ampel-Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) 2024 die Schuldenbremse einhalten muss. Im Interview sagt der 69-Jährige, was er jetzt für geboten hält.

Peter Bofinger: Es ging politisch wohl nicht anders. Die Schuldenbremse ist eine Zwangsjacke, die staatliche Investitionen massiv einschränkt. Das ist genau ihre Funktion: Sie verbietet es dem Staat Investitionen über Kredite zu finanzieren. Damit verhindert sie, dass der Staat Zukunftsinvestitionen, die das Land wettbewerbsfähiger machen, zu günstigen Zinsen finanzieren kann. So haben wir in der Niedrigzinsphase die Chance verpasst, das Land zu modernisieren. Die Ampel-Regierung hat das dann über Sondervermögen versucht, was rechtlich sehr fraglich war, wie man jetzt sieht.

