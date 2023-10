Lindleinsmühle

10:00 Uhr

Würzburger Polizei sucht dringend Zeugen: Unbekannter bedroht Busfahrer mit Pistole

Ein Busfahrer wurde am Samstagabend in der Lindleinsmühle von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht (Archivbild).

Plus Ein Busfahrer verständigte am Samstagabend die Polizei, nachdem er von einem jungen Mann bedroht worden war. Was bislang bekannt ist.

Von Conny Puls

Ein Busfahrer wurde am Samstag um 19.05 Uhr von einem bislang Unbekannten mit einer Pistole bedroht. Wie polizeiliche Ermittlungen bisher ergaben, fuhr der Busfahrer des Busses der Linie 12 in Richtung Hauptbahnhof die Versbacher Straße. An der Haltestelle "Bei der Neumühle" verwies der Busfahrer einen Fahrgast aus dem Bus, woraufhin dort, neben dem Fahrgast, eine Gruppe von fünf männlichen Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren ebenfalls den Bus verließen, teilt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit.

Diese spuckten beim Verlassen des Busses noch in diesen. Der Busfahrer stieg aus und wollte die Personen zur Rede stellen, worauf eine der Personen eine Pistole zog und auf den Busfahrer zielte. Der Busfahrer eilte zurück in seinen Bus, schloss die Türen und fuhr bis zur nächsten Haltestelle, wo er die Polizei über den Notruf verständigte.

