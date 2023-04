Würzburger Residenzlauf: Die schönsten Fotos von Würzburgs größtem Lauf-Event

Am Sonntagvormittag sind die ersten Teilnehmenden in den Residenzlauf gestartet. Bis zum Nachmittag wird mit über 5000 Läuferinnen und Läufern gerechnet.

Punkt 10.30 Uhr fiel am Sonntag der Startschuss zum 33. Würzburger Residenzlauf. Bei Sonnenschein und angenehmen Frühlingstemperaturen waren es auch in diesem Jahr wieder die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zuerst lossprinteten, um ihren "Schnupperlauf" über eine Distanz von 600 Metern zu absolvieren. Die Läuferinnern und Läufer können auch für den Rest des Sonntags mit schönem Wetter rechnen. Bis zum Nachmittag sind in Würzburg bis zu 17 Grad vorausgesagt, es bleibt sonnig und trocken.

Hinweis: Der Artikel wird im Lauf des Tages aktualisiert. Weiter unten finden Sie auch alle Bilder zum Würzburger Residenzlauf!

Würzburgs größte Laufveranstaltung rund um das Weltkulturerbe Residenz findet erstmals seit 2019 wieder im gewohnten Umfang statt. Die Veranstalter rechnen mit 5500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gut die Hälfte davon bei den Läufen für Schulklassen und Kindergärten. Auf Letztere war im vergangenen Jahr noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie verzichtet worden.

Residenzlauf: Die Startzeiten der verschiedenen Läufe

Auf dem Residenzplatz gibt es den ganzen Tag ein Familienprogramm mit gastronomischen Angeboten und Livemusik .

. 10.30 Uhr: Nach dem Startschuss beim Schnupperlauf folgen mehrere Kindergarten- und Schülerläufe.

Nach dem Startschuss beim Schnupperlauf folgen mehrere Kindergarten- und Schülerläufe. 12.00 Uhr: No-Limits-Lauf für alle über 2,5 Kilometer, was einer Runde um die Residenz, den Hofgarten und den Ringpark entspricht.

No-Limits-Lauf für alle über 2,5 Kilometer, was einer Runde um die Residenz, den Hofgarten und den Ringpark entspricht. 12.40 Uhr: Fit-and-Fun-Lauf über fünf Kilometer in zwei Runden.

Fit-and-Fun-Lauf über fünf Kilometer in zwei Runden. 13.50 Uhr: 50 internationale, deutsche und regionale Spitzenläuferinnen und -läufer beim "Lauf der Asse" über 10 Kilometer.

50 internationale, deutsche und regionale Spitzenläuferinnen und -läufer beim "Lauf der Asse" über 10 Kilometer. 15.00 Uhr: Mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet Organisator Reinhard Peter beim abschließenden 10-Kilometer-Hauptlauf.

