Würzburg

16:04 Uhr

Würzburger Stadträte sehen "starken Verdacht": Private Geschäfte von Kämmerer Scheller sollen untersucht werden

Plus Fünf Stadtrats-Fraktionen vermuten, dass der Würzburger Kämmerer gegen bestehendes Recht und Compliance-Regeln verstoßen haben könnte. Was sie jetzt tun wollen.

Von Manuela Göbel Artikel anhören Shape

Fünf der sieben Fraktionen des Würzburger Stadtrats sehen aufgrund der Berichterstattung dieser Redaktion über die privaten Immobiliengeschäfte des städtischen Kämmerers Robert Scheller den "starken Verdacht begründet, dass solche Geschäfte für einen Beamten in dieser Stellung nicht mit bestehendem Recht und/oder allgemein anerkannten Compliance-Richtlinien vereinbar sein könnten".

Berichtet hat diese Redaktion vergangene Woche über die Projektentwicklungsgesellschaft DGS GbR (Düll-Gerhard-Scheller Gesellschaft des bürgerlichen Rechts), die Scheller 2001 mitgegründet hat und die im Stadtgebiet Immobilien kauft und Gewerbeobjekte baut. Neben Scheller sind sein Schulfreund, sein Neffe und seine Nichte an der Gesellschaft beteiligt. Scheller ist seit 2002 in verschiedenen höheren Positionen in der Verwaltung tätig, seit 2014 ist er als Kämmerer für den städtischen Haushalt und Immobilien zuständig.

