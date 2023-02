Würzburg

04:00 Uhr

Würzburger Sternekoch Reiser verlässt Weingut am Stein: Ludwig Knoll lässt sich Zeit bei der Nachfolger-Suche

Sie bleiben Freunde trotz Trennung. Bernhard Reiser (links) verlässt im April mit seinem Restaurant das Weingut am Stein. Weinguts-Chef Ludwig Knoll (rechts) lässt sich Zeit mit der Suche nach einem Nachfolger, sagt er.

Plus Die Tage des Sternelokals von Bernhard Reiser im Weingut am Stein sind gezählt. Wie es um die gastronomische Nachfolge in dieser Premiumlage der Stadt aussieht.

Von Ernst Lauterbach

Nur noch wenige Wochen, dann wird Sternekoch Bernhard Reiser wie berichtet mit seinem Restaurant das Weingut am Stein von Sandra und Ludwig Knoll verlassen. Seit Mai 2002 war er dort mit seinem mit einem Michelin-Stern preisgekrönten Lokal eine feste Adresse für Feinschmecker auch über die Region hinaus gewesen. Den Rückzug hatte er Mitte Mai vorigen Jahres völlig überraschend mitgeteilt.

