Würzburger Strafrechtler: Bauern sollten sich nicht wie "Klimakleber" aus der Gesellschaft "herausdemonstrieren"

Plus In Unterfranken sorgen die Bauernproteste teils für Chaos und Behinderungen. Ist das erlaubt? Und wo liegt der Unterschied zu den Blockaden von Klimaaktivisten?

Mit Traktor-Kolonnen und Blockaden haben Landwirte am Montag in ganz Unterfranken gegen die Sparpläne der Ampel-Regierung protestiert. Vielerorts kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, Pendler brauchten Geduld.

Bleibt die Frage: Ist das eigentlich erlaubt – oder schon Nötigung? Prof. Eric Hilgendorf, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht an der Universität Würzburg, erklärt, ab wann Protest strafbar wird und wo der Unterschied liegt zwischen Bauernprotesten und Klima-Aktivisten, die sich an Straßen festkleben.