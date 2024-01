Würzburg

28.01.2024

Würzburger Student nach Mallorca-Urlaub zu Unrecht verurteilt: "Ich habe mich selbst im Gefängnis gesehen"

Plus Nach einem Urlaub auf Mallorca und einer verhängnisvollen Begegnung am Flughafen drohte einem Studenten eine Haftstrafe. Wie er lange kämpfte – und wie es ihm heute geht.

Von Jonas Keck

Ohne dass er etwas Unrechtes getan hätte, wurde Ayob zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Jahrelang beteuerte der junge Mann, kein kaltblütiger Gewalttäter zu sein. Doch vor Gericht in Würzburg glaubte ihm lange niemand.

Im August 2019 war Ayob mit Freunden auf Mallorca im Urlaub gewesen. Sie genossen die Sonne am Pool, feierten in der Diskothek "Bierkönig". Gerade wieder in Deutschland gelandet, kamen am Frankfurter Flughafen Polizisten auf die Freunde zu – und machten ihnen einen folgenschweren Vorwurf.

