Würzburg

04:00 Uhr

Würzburger Studio sticht Organspendeausweis auf die Haut: Ein Tattoo, das Leben retten kann

Plus Mit einem Tattoo signalisieren, dass man Organspender sein will. Diese Aktion der Jungen Helden gibt es jetzt kostenlos auch in einem Würzburger Tattoo Studio.

Von Mirjam Hutten Artikel anhören Shape

Die Nadel ist bereit und Maximilian Hartmann auch. Die Tätowiererin Denise Mittnacht setzt die Nadel an, es surrt, ein bisschen Blut fließt aus der frischen Wunde und schon ist es vorbei. Nicht länger als 15 Minuten hat das kleine Kreismotiv auf Hartmanns Oberarm gedauert. Das Tattoo ist ein Statement, eine Willenserklärung, die ihn als Organspender kennzeichnet. Die Frage zu beantworten, weshalb er sich dazu entschieden hat, fällt ihm leicht: "Um kein Egoist zu sein, weil es wichtig ist, um Menschenleben zu retten" erklärt Hartmann nüchtern.

Die Organisation Junge Helden starten die Tattoo-Kampagne

"Get inked, give life"- So heißt die Kampagne, die die Organisation Junge Helden in Braunschweig am Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen hat. Ein Tattoo, das Menschenleben rettet. Es symbolisiert den Willen der Person, im Todesfall als Organspender zur Verfügung zu stehen. Das minimalistische Motiv besteht aus zwei verbundenen Halbkreisen, die zusammen zu einem Kreis werden. Die Form soll ein Akronym für das englische "Organ Donor", also Organspender, darstellen. Die Kampagne soll ein Zeichen setzen, Gespräche starten. Das ist zumindest Hartmanns Ziel: "Die Reichweite des wichtigen Themas nochmal erhöhen, um mehr Leute darauf aufmerksam zu machen." Das wünscht er sich mit seinem Tattoo.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen