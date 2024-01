Würzburg

04:00 Uhr

Würzburger Theologe Wunibald Müller über die tiefe Krise der katholischen Kirche: "Es ist genug!"

Plus Wunibald Müller blickt seit Jahren kritisch auf die katholische Kirche. Jetzt aber meldet sich der 73-jährige Theologe und Psychotherapeut so deutlich wie nie zu Wort.

Von Christine Jeske Artikel anhören Shape

Wunibald Müller ist ein beständiger und bekannter Mahner und Kritiker. Oft war er versöhnlich. Doch nun sei es genug, sagt der Würzburger Theologe und Psychotherapeut. Im Interview spricht der 73-jährige Autor und ehemalige Leiter des Recollectio-Hauses in der Abtei Münsterschwarzach (Lkr. Kitzingen) über Dinge, von denen er bereits vor Jahren sicher war, dass sie eintreten würden. Eine Bestandsaufnahme zum großen Flurschaden durch klerikale Strukturen, nötige Reformen und eine Kirche der Zukunft.

Müller

katholischen Kirche

Wunibald Müller: Weil die katholische Kirche sich in einer der tiefsten Krisen seit ihrem Bestehen befindet und vieles in der Kirche von Grund auf nicht stimmt. Deshalb sagte ich vor kurzem, dass es genug sei. Weil katholische Gläubige sich nicht länger von denen in Rom belehren lassen, die für die miserable Situation, in der sich die Kirche gegenwärtig befindet, entscheidend mitverantwortlich sind.

